Економіка росії буде зруйнована на десятки років, — голова Єврокомісії про 10-й пакет санкцій

Санкції передбачають наслідки для тих, хто намагається уникати обмежень

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти росії. Економіка країни-агресора буде знищена.

Про це глава Єврокомісії повідомила на форумі у Давосі, передає "Європейська правда". Вона додала, що Європа передбачила наслідки для тих, хто уникає санкцій.

За словами Урсули фон дер Ляйєн, нові санкції будуть спрямовані на те, щоб закрити лазівки росіянам, які намагаються оминати обмеження. Крім того, для таких людей чи підприємств буде запроваджено наслідки.

Санкції, які ЄС уже запровадив і збирається запровадити, зруйнують економіку росії та відправлять її до рецесії. На відновлення агресору знадобляться десятки років. Вже сьогодні промисловість рф позбавлена сучасних і критично важливих технологій.

"Сьогодні європейські країни надають Україні все більше і більше критично важливого озброєння. Ми приймаємо близько чотирьох мільйонів українців у наших містах, у наших будинках і в наших школах. І ми ввели найсильніші санкції за всю історію, що відкидають російську економіку в регрес на десятки років а її промисловість позбавлена будь-яких сучасних і критично важливих технологій вже зараз", — сказала фон дер Ляйєн.

Також президент Єврокомісії наголосила, що Захід не повинен припиняти військову підтримку України, передає CNN. Урсула фон дер Ляйєн висловила сподівання, що наступна зустріч "Рамштайн" стане великим кроком уперед у питанні допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не просила ЄС не запроваджувати санкції проти Білорусі. У МЗС України закликали не вірити фейковим повідомленням та нагадали, що всі посібники росії мають бути покарані.