Экономика россии будет разрушена на десятки лет, - глава Еврокомиссии про 10-й пакет санкций

Санкции предусматривают последствия для тех, кто пытается избегать ограничений

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности десятого пакета санкций ЕС против россии. Экономика страны-агрессора будет уничтожена.

Об это глава Еврокомисии сообщила на форуме в Давосе, передает "Европейская правда". Она добавила, что Европа предусмотрела последствия для тех, кто избегает санкций.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые санкции будут направлены на то, чтобы закрыть лазейки россиянам, которые пытаются обходить ограничения. Кроме того, для таких людей или предприятий будут введены последствия.

Санкции, которые ЕС уже ввел и собирается ввести, разрушат экономику россии и отправят ее в рецессию. На восстановление агрессору понадобятся десятки лет. Уже сейчас промышленность рф лишена современных и критически важных технологий.

"Сегодня европейские страны предоставляют Украине все больше и больше критически важного вооружения. Мы принимаем около четырех миллионов украинцев в наших городах, в наших домах и в наших школах. И мы ввели сильнейшие санкции за всю историю, откидвающие российскую экономику в регресс на десятки лет, а ее промышленность лишена каких-либо современных и критически важных технологий уже сейчас", — сказала фон дер Ляйен.

Также президент Еврокомиссии подчеркнула, что Запад не должен прекращать военную поддержку Украины, передает CNN. Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что следующая встреча "Рамштайн" станет большим шагом вперед в вопросе помощи Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина не просила ЕС не вводить санкции против Беларуси. В МИД Украины призвали не верить фейковым сообщениям и напомнили, что все пособники россии должны быть наказаны.