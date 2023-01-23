Трагедія з ракетою у Дніпрі: які висновки зробили українці (опитування)

В одному під'їзді загинули 46 чоловік, а українці продовжують нехтувати своїм життя та здоров'ям

14 січня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22 "Вбивця авіаносців", у результаті атаки було повністю знищено під'їзд житлового будинку, загинули 46 осіб, близько 80 — постраждали. Які з висновки зробили українці після трагедії у Дніпрі?

Відповідь на запитання дають результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group. Як виявилося, більше третини громадян не турбують за збереження свого життя.

Саме так українці таким чином відповіли на запитання анкети: "Що ви зазвичай робите коли чуєте сигнал" "повітряна тривога"?"

прямую до бомбосховища — заявили 7,8 відсотка опитаних;

знаходять місце між двома стінами — 28,4% респондентів;

сідають подалі від вікна — 19,2%;

підходять до вікна подивитись — 3,8%;

нічого не роблять — 36,7%;

не змогли відповісти — 4,1%.

Сайт "Телеграф" писав, що при трагедії у Дніпрі, яка сталася 14 січня, люди гинули цілими родинами. У числи загиблих опинилися шестеро дітей, найменшому з котрих був лише рік.

Також нагадаємо, мер Борис Філатов вважає, що число жертв може перевищити 50 осіб. Він попередив, що деякі тіла загиблих могли випаруватися при згорянні реактивного палива ракети Х-22, яка влучила в житловий будинок на Набережній Перемоги, 118.

Дослідження було проведено компанією Active Group за допомогою панелі SunFlover Sociology через самозаповнення анкет громадянами України віком 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентивна за віком, статтю та регіонами України).