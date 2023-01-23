Трагедия с ракетой в Днепре: какие выводы сделали украинцы (опрос)

В одном подъезде погибли 46 человек, а украинцы продолжают пренебрегать своими жизнями и здоровьем

14 января российские оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22 "Убийца авианосцев", в результате атаки был полностью уничтожен подъезд жилого дома, погибли 46 человек, около 80 — пострадали. Какие выводы сделали украинцы после трагедии в Днепре?

Ответ на вопрос дают результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group. Как оказалось, больше трети граждан не беспокоятся о сохранении своей жизни.

Именно так украинцы ответили на вопрос анкеты: "Что вы обычно делаете, когда слышите сигнал" "воздушная тревога"?"

направляются в бомбоубежище — заявили 7,8 процента опрошенных;

находят место между двумя стенами – 28,4% респондентов;

садятся подальше от окна — 19,2%;

подходят к окну посмотреть — 3,8%;

ничего не делают – 36,7%;

затруднились с ответом — 4,1%.

Сайт "Телеграф" писал, что при трагедии в Днепре, произошедшей 14 января, люди гибли целыми семьями. В числе погибших оказались шестеро детей, самому маленькому из которых был всего год.

Также напомним, что мэр Борис Филатов считает, что число жертв может превысить 50 человек. Он предупредил, что некоторые тела погибших могли испариться при сгорании реактивного топлива ракеты Х-22, попавшей в жилой дом на Набережной Победы, 118.

Исследование было проведено компанией Active Group с помощью панели SunFlover Sociology из-за самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентивная по возрасту, полу и регионам Украины).