Суперзброя України, ефективніша за "Абрамси"? Геращенко розповів, як можна знищувати армію путіна 2.0

Екснардеп повідомив, які підрозділи ЗСУ успішно воюють без втрат та масово уражають окупантів

Україні на даному етапі війни проти росії варто робити акцент на ще більш масовому використанні безпілотників, які за окремими характеристиками при застосуванні мають більше переваг, ніж ракети і танки. До того ж БПЛА на порядки дешевші, ніж ракетне озброєння чи важка воєнна техніка.

Про це 27 січня на творчому вечорі Володимира Горбуліна у Києві заявив радник голови МВС, колишній народний депутат Антон Геращенко, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Минулого тижня озвучили цифру, що нам дають 31 танк "Абрамс", які будуть коштувати 400 млн доларів. За таку ціну можна виробити 400 тисяч дронів-камікадзе, кожен з яких може понести кілограм вибухівки в голову ворога. Якщо наші пілоти будуть достатньо навчені, то зможуть знищувати російських солдат у будь-якому окопі, віконці, і цілити у будь-яку бронетехніку супротивника на відстані декілька кілометрів. За допомогою важких дронів-коптерів, які літають вночі, є прекрасні результати по знищенню сотень одиниць техніки. Вони коштують $10-30 тис. Це "копійки" (у порівнянні з іншими видами озброєння, — Авт.), і скидають вони звичайний боєприпаси, які були розроблені ще у часи Другої світової війни та які поки що є на складах. Тому треба максимально масштабувати дрони", — зазначив екснардеп.

Він додав, що дрони дозволяють знищувати противника на великих відстанях без того, щоб входити безпосередньо у вогневий контакт: "Ті підрозділи (з якими я співпрацюю), які масовано використовують дрони, взагалі не мають втрат. Тому що вони запускають БПЛА з великої відстані, знищуючи противника".

"Дрони, які, як правило, використовують електричні двигуни і пропелери, на порядки дешевші ракетної техніки і озброєння. В кінці кінців ми переможемо і швидше, і з меншими втратами, якщо буде використовуватися інтелект та будуватимуться десятки — сотні тисяч дронів (розвідувальних і ударних)", — сказав Геращенко.

Також колишній парламентар прогнозує, що через зміну динаміки війни та економічні чинники, Україна має непогані перспективи відносно швидко повернути собі Крим.

"Коли мене пару років тому запитували, коли ми повернемо Крим, я зазвичай казав, що, можливо, через декілька десятиліть зміниться геополітика, в росії буде демократичний уряд, який захоче приєднатися до нормальних країн, і тоді відновить статус-кво. Зараз я кажу інакше. Крим український буде за декілька років знову повернутий до складу території України. Донбас також. Тому що росія знаходиться під тиском санкцій, які обрушують її економіку. І що б там не розповідав путін та його міністри, що у них все добре, це все брехня. Минулого тижня ціна на газ знижувалася до $660. Рік тому той самий газ коштував $2 тис.", — зазначив він.

Екснардеп додав також, що російська нафта зараз купується за спотовими непридатними цінами, "і її купають ті країни, які викручують росіянам руки".

"Вони можуть казати путіну, що будуть купувати її за півціни, а йому нікуди буде діватися, тому цивілізовані країни світу відмовилися від купівлі і нафти з рф, а з 5 лютого відмовляться від покупки і нафтопродуктів. Цього року в росії не збудують жодного пасажирського літака. Тому що все будівництво було зав'язане на західні комплектуючі. росіяни можуть скільки завгодно казати про виробництво своїх танків чи БТРів, але вони будуть "сліпі" без сучасних європейських прицілів та тепловізорів", — аргументував Геращенко.

Відтак, на його думку, росія не зможе протистояти економічному і військовому тиску тиску усього світу.

"Так, за нас ніхто не хоче воювати — ви бачите, що і Шольц, і Байден кажуть, "Ми будемо надавати зброю, але не будемо давати жодного солдата". Думаю, що жоден американський чи натівський солдат не прийде до нас. Максимум — у якості інструкторів десь на Яворівському полігоні. Тому нам потрібно воювати інтелектом. Не чисельністю, а саме інтелектом", — підсумував він.

Як повідомлялось, наприкінці минулого року стало відомо про плани росії щодо створення 500 тисячного угруповання військ.

Також "Телеграф" писав, що за даними Головного управління розвідки, рф намагається створити двохмільйонну армію (яку в соцмережах часом називають армією 2.0), щоб потім повторити масоване вторгнення в Україну.