Де з ночі палає у Білгороді і що Джонсон проситиме у США для України: топ новин, які ви могли проспати

Розповідаємо, що сталося цікавого цієї ночі в Україні та світі

Допоки над США продовжує свій політ розвідувальний аеростат, імовірно, китайського походження, весь інший світ теж не стоїть на місці. Важливі події відбуваються і в Україні — зокрема, в нічний час, коли більшість громадян відпочиває. Аби ви не пропустили через сон нічого важливого, "Телеграф" зібрав підбірку основних подій.

Масштабна пожежа на Білгородщині

У Борисівському районі Білгородської області рф сталося загоряння на місцевій нафтобазі. Як повідомляють російські Telegram-канали, згодом пожежа перекинулася на "Борисівський завод мостових металоконструкцій". Саме це підприємство виготовляло необхідні деталі для Кримського мосту.

Більшість місцевих жителів не спить

Сила вогню настільки велика, що її не змогли ліквідувати до ранку. Ба, більше — очевидці стверджують, що масштаби загоряння лише збільшуються.

Джонсон поїхав до США через Україну

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон здійснює діловий візит до Вашингтону. Одна із пріоритетних цілей політика — збільшити військову допомогу для України, про що він повідомив у власному Twitter.

"Сполучені Штати зробили так багато — тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", — зазначив Джонсон.

В Ізюмі підлітки підірвалися на міні

На Харківщині сталася трагедія через вибухонебезпечні предмети. У звільненому від окупантів Ізюмі напередодні ввечері на міні "пелюстка" підірвалося одразу семеро підлітків. На щастя, обійшлося без загиблих, однак усі діти отримали осколкові поранення.

Міна здетонувала біля трьох хлопців та чотирьох дівчат. П'ятеро постраждалих були доставлені у місцеву лікарню. Стан підлітків оцінюється як задовільний.

Заступник мера Ізюма пояснює деталі

Ворог стягує війська під Маріуполь

Російські солдати знову наводнюють багатостраждальний Маріуполь. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, наразі в районі знаходиться близько 30 тисяч окупантів. Більшість із них "розквартирували" по селах, аби можна було застосувати "тактику живого щита".

Лише за останній тиждень під Маріуполь військове командування армії рф перекинуло близько 10-15 тисяч загарбників.

Китай готується до війни?

На думку директора ЦРУ Вільяма Бернса, офіційний Пекін може готуватися до озброєного конфлікту із Тайванем. Орієнтовною датою нападу у Вашингтоні називають 2027 рік, пише Reuters. Таку гучну заяву Бернс зробив, виходячи із даних розвідки, котра повідомила — Сі Цзіньпін начебто наказав армії готуватися до ймовірного вторгнення на Тайвань.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення в 2027 році або в будь-який інший рік, але це нагадування про серйозність його намірів і його амбіцій", — зазначив Бернс.

Детальніше про події дня ви можете дізнатися у нашому текстовому онлайні: Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута і готуються до нового наступу