Где с ночи пылает в Белгороде и что Джонсон попросит у США для Украины: топ новостей, которые вы могли проспать

Рассказываем, что произошло интересной этой ночью в Украине и мире

Пока над США продолжает свой полет разведывательный аэростат, по всей вероятности, китайского происхождения, весь остальной мир тоже не стоит на месте. Важные события происходят и в Украине, в частности, в ночное время, когда большинство граждан отдыхают. Чтобы вы не пропустили из-за сна ничего важного, "Телеграф" сделал подборку основных событий.

Масштабный пожар на Белгородщине

В Борисовском районе Белгородской области рф произошло возгорание на местной нефтебазе. Как сообщают российские Telegram-каналы, впоследствии пожар перекинулся на "Борисовский завод мостовых металлоконструкций". Именно это предприятие производило необходимые детали для Крымского моста.

Большинство местных жителей бодрствуют

Сила огня настолько велика, что ее не смогли ликвидировать до утра. Более того, очевидцы утверждают, что масштабы возгорания только увеличиваются.

Джонсон поехал в США из-за Украины

Бывший премьер Британии Борис Джонсон совершает деловой визит в Вашингтон. Одна из приоритетных целей политика – увеличить военную помощь для Украины, о чем он сообщил в собственном Twitter.

"Соединенные Штаты сделали так много — поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", — отметил Джонсон.

В Изюме подростки взорвались на мини

В Харьковской области произошла трагедия из-за взрывоопасных предметов. В освобожденном от оккупантов Изюме накануне вечером на мини "лепесток" подорвалось сразу семь подростков. К счастью, обошлось без погибших, однако все дети получили осколочные ранения.

Мина сдетонировала возле трех парней и четырех девушек. Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное.

Заммэра Изюма объясняет детали

Враг стягивает войска под Мариуполь

Российские солдаты снова наводняют многострадальный Мариуполь. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, в настоящее время в районе находится около 30 тысяч оккупантов. Большинство из них "расквартировали" по селам, чтобы можно было применить "тактику живого щита".

Только за последнюю неделю под Мариуполь военное командование армии рф перебросило около 10-15 тысяч захватчиков.

Китай готовится к войне?

По мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, официальный Пекин может готовиться к вооруженному конфликту с Тайванем. Ориентировочной датой нападения в Вашингтоне называют 2027 год, пишет Reuters. Такое громкое заявление Бернс сделал, исходя из данных сообщившей разведки — Си Цзиньпин якобы приказал армии готовиться к вероятному вторжению на Тайвань.

"Это не значит, что он решил совершить вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", — отметил Бернс.

Детальнее о событиях дня вы можете узнать в нашем текстовом-онлайне: Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению