Такі люди потрібні Україні: військовий психолог оцінив роль Арестовича у суспільстві

Арестович, на думку військового психолога, потрібна людина під час війни — якщо відкинути його особисті якості, як людини

Головне "заспокійливе" країни майже протягом року повномасштабної війни, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович є важливою персоналією в умовах війни. Такої думки дотримується військовий психолог, член Української асоціації психоделічних досліджень Олексій Скидач. Він підкреслює, що Арестович, який після свого звільнення виділився кількома гучними заявами, свого часу виконував роль "соціального транквілізатора".

Про це Скидач розповів в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, у перші тижні після війни особисто переглядав ефіри Арестовича із правозахисником Марком Фейгіним, хоча і не великий прихильник відомого "заспокійника".

"Арестович — соціальний транквілізатор, соціальний заспокоювач. Він говорить про реальні проблеми з посмішкою: "Хлопці, не все так погано, ми переможемо", — підкреслює психолог. — Якщо відкинути його особисті якості, то, як на мене, такі люди потрібні".

Також Олексій Скидач додає, що в усьому потрібен баланс. І якщо людина близька до фронту, то навряд чи піддасться на слова Арестовича. При цьому мирному населенню заходить більша саме така подача інформація, аніж суцільно негативна.

На думку спеціаліста, є в Україні і представники такої подачі даних, зокрема журналісти Юрій Бутусов і Юрій Касьянов. Вони говорять "правду, яка потрібна", однак її об'єм і прямолінійність можуть нашкодити ще більше, аніж "транквілізатор-Арестович".

Раніше ми розповідали, яким чином останні заяви Арестовича можуть вплинути на перебіг війни в Україні. Розбирали слова колишнього радника ОП та кількох західних політиків разом із експертами.

Також "Телеграф" повідомляв, як змінилася суспільна думка про Олексія Арестовича після його звільнення.