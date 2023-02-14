Мародерив у Бучі: українці знайшли окупанта-невдаху за краденими навушниками

Окупант мешкає за тисячі кілометрів від місця злочину

Російського окупанта, який брав участь у жорстокому захопленні багатостраждальної Бучі під Києвом, вдалося ідентифікувати за навушниками, які він вкрав у будинку місцевого жителя.

Про це повідомляє сайт групи розслідувачів Molfar.

Житель Бучі зв’язався із фахівцями з проханням ідентифікувати солдата, винного у пограбуванні його будинку. Зокрема, загарбник привласнив собі навушники AirPods, підключені до програми "Локатор", яка дозволяє відстежити місцезнаходження гаджета у разі втрати або викрадення.

Судячи з усього, горе-грабіжник, який зазіхнув на технологічну апаратуру, навіть не здогадувався про її функціонал і що, крадучи навушники, він прирік себе на ідентифікацію.

Слідчі Molfar встановили, що після втечі росіян з Київської області загарбник-мародер разом із накраденим добром вирушив до міста Валуйки, що у Білгородській області росії.

Продовживши відстежувати місцезнаходження навушників, вдалося встановити, що окупант не довго побув у цьому місці і вирушив на південь у місто Геленджик, де він, мабуть, відвідав розвивальну дитячу школу.

"Після того, як грабіжник пробув у Геленджику біля моря приблизно одну добу, він відразу ж вирушив у довгу подорож до Сибіру. Як виявиться пізніше, у свій справжній дім за місцем реєстрації", — йдеться у матеріалі.

Після відвідування Геленджика злочинець проїхав понад 4000 кілометрів у місто Кемерово, розташоване на північний схід від Новосибірська.

28.01.2023 приблизна точка геолокації навушників знаходилася у місті Кемерово по вулиці Верхотомська, будинок 64

Дізнавшись про місце проживання злодія, розслідувачі почали шукати особу цієї людини і знайшли її досить швидко. Допомогла їм у цьому російська соцмережа "ВКонтакте". Поруч із будинками, біля яких засвітилися навушники, було опубліковано кілька фото з прив’язкою до геолокації.

Одне з цих зображень було опубліковано росіянкою, син якої засвітився під час витоку російської військової бази даних імен.

Військовослужбовець Нуреєв Роман Євгенович входив до складу 27-го зведеного Кузбаського загону, де служив "стрільцем і фельдшером". При цьому, за даними ЗМІ, кемеровські бійці росгвардії причетні до звірств, влаштованих російськими військовослужбовцями в Бучі в період її окупації.

Нуреєв Роман Євгенович

Отримавши всю вищезгадану інформацію, слідчі змогли ідентифікувати точну адресу проживання окупанта-мародера, а також його персональні дані. Далі з його інформації у соцмережах вдалося підтвердити, що він справді бував в Україні.

"На цьому моменті ми можемо остаточно стверджувати, що Роман Нурєєв у складі батальйону росгвардії перебував в зоні спеціальної військової операції (на території України), де під час окупації міста Буча російськими військовими – пограбував будинок та привласнив навушники інсайдера. Типовий приклад російського військовослужбовця", — резюмують розслідувачі.

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