Мародерил в Буче: украинцы нашли оккупанта-неудачника по ворованным наушникам

Оккупант живет за тысячи километров от места преступления

Российского оккупанта, который принимал участие в жестоком вторжении в многострадальный город Буча, удалось идентифицировать по наушникам, которые он украл в доме у местного жителя.

Об этом сообщается на сайте группы расследователей Molfar.

Сообщается, что житель города Буча связался со специалистами с просьбой идентифицировать солдата, виновного в ограблении его дома. В частности, захватчик присвоил себе наушники AirPods, подключенные к программе "Локатор", которая позволяет отследить местонахождение гаджета в случае его потери или похищения.

Судя по всему, горе-грабитель, покусившийся на технологичную аппаратуру, даже не догадывался о её функционале и что воруя наушники, он обрек себя на идентификацию.

Следователи Molfar установили, что после побега россиян с Киевской области захватчик-мародер вместе с наворованным добром отправился в город Валуйки, что в Белгородской области рф.

Продолжив отслеживать местоположение наушников удалось установить, что оккупант не долго побыл в этом месте и отправился на юг в город Геленджик, где он, по-видимому, посетил детскую развивающую школу.

"После того, как грабитель пробыл в Геленджике у моря примерно 1 сутки, он сразу же отправился в долгое путешествие в Сибирь. Как окажется позже, в свой настоящий дом по месту регистрации", — говорится в материале.

После посещения Геленджика преступник проделал более 4000 километров в город Кемерово, расположенный к северо-востоку от Новосибирска.

28.01.2023 приблизительная точка геолокации наушников находилась в городе Кемерово по улице Верхотомская, дом 64

Узнав приблизительное место жительства вора, расследователи начали искать личность этого человека и нашли её достаточно быстро. Помогла им в этом российская социальное сеть "ВКонтакте". Рядом с домами, около которых засветились наушники, были опубликованы несколько фото с привязкой к геолокации.

Одно из этих изображений было опубликовано россиянкой, сын которой засветился в ходе утечки российской военной базы данных имен.

Военнослужащий Нуреев Роман Евгеньевич входил в состав 27-го отряда Кузбасского объединенного войска, где служил "стрелком и фельдшером". При этом по данным СМИ, кемеровские бойцы росгвардии являются одними из причастных к зверствам, совершенным российскими военнослужащими в городе Буча за период его оккупации.

Нуреев Роман Евгеньевич

Получив всю вышеуказанную информацию, следователи смогли идентифицировать точный адрес проживания оккупанта-мародера, а также его персональные данные. Дальше из его информации в соцсетях удалось подтвердить, что он действительно бывал в Украине.

"На этом моменте мы можем окончательно утверждать, что Роман Нуреев в составе батальона росгвардии находился в зоне "специальной военной операции" (на территории Украины), где во время оккупации города Буча российскими военными ограбил дом и присвоил наушники инсайдера. Типичный пример русского военнослужащего", — резюмируют расследователи.

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