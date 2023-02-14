Мародерил в Буче: украинцы нашли оккупанта-неудачника по ворованным наушникам
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Оккупант живет за тысячи километров от места преступления
Российского оккупанта, который принимал участие в жестоком вторжении в многострадальный город Буча, удалось идентифицировать по наушникам, которые он украл в доме у местного жителя.
Об этом сообщается на сайте группы расследователей Molfar.
Сообщается, что житель города Буча связался со специалистами с просьбой идентифицировать солдата, виновного в ограблении его дома. В частности, захватчик присвоил себе наушники AirPods, подключенные к программе "Локатор", которая позволяет отследить местонахождение гаджета в случае его потери или похищения.
Судя по всему, горе-грабитель, покусившийся на технологичную аппаратуру, даже не догадывался о её функционале и что воруя наушники, он обрек себя на идентификацию.
Следователи Molfar установили, что после побега россиян с Киевской области захватчик-мародер вместе с наворованным добром отправился в город Валуйки, что в Белгородской области рф.
Продолжив отслеживать местоположение наушников удалось установить, что оккупант не долго побыл в этом месте и отправился на юг в город Геленджик, где он, по-видимому, посетил детскую развивающую школу.
"После того, как грабитель пробыл в Геленджике у моря примерно 1 сутки, он сразу же отправился в долгое путешествие в Сибирь. Как окажется позже, в свой настоящий дом по месту регистрации", — говорится в материале.
После посещения Геленджика преступник проделал более 4000 километров в город Кемерово, расположенный к северо-востоку от Новосибирска.
Узнав приблизительное место жительства вора, расследователи начали искать личность этого человека и нашли её достаточно быстро. Помогла им в этом российская социальное сеть "ВКонтакте". Рядом с домами, около которых засветились наушники, были опубликованы несколько фото с привязкой к геолокации.
Одно из этих изображений было опубликовано россиянкой, сын которой засветился в ходе утечки российской военной базы данных имен.
Военнослужащий Нуреев Роман Евгеньевич входил в состав 27-го отряда Кузбасского объединенного войска, где служил "стрелком и фельдшером". При этом по данным СМИ, кемеровские бойцы росгвардии являются одними из причастных к зверствам, совершенным российскими военнослужащими в городе Буча за период его оккупации.
Получив всю вышеуказанную информацию, следователи смогли идентифицировать точный адрес проживания оккупанта-мародера, а также его персональные данные. Дальше из его информации в соцсетях удалось подтвердить, что он действительно бывал в Украине.
"На этом моменте мы можем окончательно утверждать, что Роман Нуреев в составе батальона росгвардии находился в зоне "специальной военной операции" (на территории Украины), где во время оккупации города Буча российскими военными ограбил дом и присвоил наушники инсайдера. Типичный пример русского военнослужащего", — резюмируют расследователи.
Ранее мы писали о том, что история украденного россиянами кота Макса из Бучи поразила сеть.
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