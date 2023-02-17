Затриманому на хабарі в 400 тис. доларів в.о. міністра Лозинському обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Чиновник все ще може вийти на волю

Колишньому виконувачу обов’язків міністра розвитку громад та територій Василю Лозинському, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів, обрали запобіжний захід.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила відповідне рішення 17 лютого.

Згідно з рішенням суду, Лозинського було відправлено під варту до 22 березня цього року з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн гривень.

Варто зазначити, що чиновник із 24 січня перебуває під домашнім арештом.

Як повідомлялося раніше, про затримання Лозинського стало відомо ввечері 21 січня, а вже наступного дня Кабмін вирішив звільнити його з посади.

Тоді повідомлялося, що його затримали за отримання хабаря в 400 тисяч доларів (~15 млн грн) при закупівлі генераторів. Повна сума контракту становила 1,8 млрд гривень.

24 січня суд також узяв під варту імовірного спільника Лозинського, українського політика та бізнесмена Романа Кітнера, а також організатора схеми підприємця Сергія Кривого.