Задержанному на взятке в 400 тыс. долларов и.о. министра Лозинскому избрали меру пресечения: что решил суд

Чиновник все еще может выйти на свободу

Бывшему исполняющему обязанности министра развития общин и территорий Василию Лозинскому, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов, избрали меру пресечения.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла соответствующее решение 17 февраля.

Согласно решению суда, Лозинский был отправлен под стражу до 22 марта текущего года с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен.

Стоит отметить, что чиновник с 24 января находится под домашним арестом.

Как сообщалось ранее, о задержании Лозинского стало известно вечером 21 января, а уже на следующий день Кабмин решил уволить его с занимаемой должности.

Тогда сообщалось, что он был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов (~15 млн грн) при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 млрд гривен.

24 января суд также взял под стражу предполагаемого подельника Лозинского, украинского политика и бизнесмена Романа Китнера, а также организатора схемы предпринимателя Сергея Кривого.