Чи почуваються українці у більшій безпеці, аніж раніше: пересічні громадяни дали відповідь

Кожен третій українець не зміг відповісти на просте запитання

Навіть після дев'ятої зустрічі країн-учасників Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") та обіцяння виділення Києву нових озброєнь для стримування повномасштабної російської агресії, лише кожен третій українець почувався у більшій безпеці минулого тижня порівняно з попереднім.

Саме такі результати показало соціологічне опитування, проведене компанією Active Group.

На запитання "Чи стали ви відчувати себе у більшій безпеці на цьому тижні порівняно з попереднім?" абсолютно ствердно відповіли 6,8% опитаних громадян.

Вважають, що їхнє відчуття безпеки трохи зросло, 26,5% респондентів.

Про певне зниження відчуття безпеки заявили 23,8 відсотка українців.

Істотне зменшення стану безпеки відчувають 13,7% респондентів.

Не змогли відповісти на запитання 29,2% громадян.

Загальний баланс відчуття безпеки/небезпеки у опитаних схилився до другого варіанту відповіді: 33,3 відсотки проти 37,5.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" писав про соціологічне опитування, в рамках якого українці відповіли, які предмети хочуть складати на ЗНО-2023.