Чувствуют ли себя украинцы в большей безопасности, чем раньше: рядовые граждане дали ответ

Каждый третий украинец не мог ответить на простой вопрос

Даже после девятой встречи стран-участников Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") и обещания выделения Киеву новых вооружений для сдерживания полномасштабной российской агрессии, только каждый третий украинец чувствовал себя в большей безопасности на прошлой неделе по сравнению с предыдущей.

Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.

На вопрос "Стали ли вы чувствовать себя в большей безопасности на этой неделе по сравнению с предыдущей?" абсолютно утвердительно ответили 6,8% опрошенных граждан.

Считают, что их ощущение безопасности несколько выросло, 26,5% респондентов.

О некотором снижении ощущения безопасности заявили 23,8 процента украинцев.

Существенное уменьшение состояния безопасности испытывают 13,7% респондентов.

Затруднились ответить на вопрос 29,2% граждан.

Общий баланс ощущения безопасности/опасности у опрошенных склонился ко второму варианту ответа: 33,3 процента против 37,5.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" писал о социологическом опросе, в рамках которого украинцы ответили, какие предметы хотят сдавать на ЗНО-2023.