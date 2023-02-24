"Він може — ми не можемо": Зеленський про Ердогана та можливі переговори з росією

Сьогоднішня відбулася пресконференція "Лютий. Рік незламності", яку президент України Володимир Зеленський проводить до роковин повномасштабного російського вторгнення. Глава держави відповів на запитання щодо того, чи прийняв він пропозицію Ердогана сісти за стіл переговорів із російським диктатором.

За словами Зеленського, він просив президента Туреччини про це ще до початку повномасштабної війни. Однак тоді той не зміг організувати зустріч.

"Тепер він каже, що може організувати цю зустріч. Але вже ми не можемо. Вже нема з ким говорити", - сказав Зеленський.

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