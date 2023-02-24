"Будуть серйозні наслідки": країни G7 попередили союзників росії

Кремль повинен вивести свої війська з усієї території України, а союзники росії відповідатимуть за спонсорування війни

Країни-члени G7 взяли на себе зобов’язання щодо тиску на росію, яка продовжує війну в Україні. Крім того, заходи вживатимуть і щодо третіх країн, які допомагають окупантам.

Про це йдеться у заяві лідерів G7. Усі спроби допомогти кремлю обійти санкції матимуть серйозні наслідки.

"Ми закликаємо треті країни або інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні росії, інакше це призведе до серйозних наслідків. Ми також беремо на себе зобов’язання щодо подальшого узгодження заходів, таких як заборона транзиту чи послуг, у тому числі для запобігання обходу (санкцій – ред.) з боку росії", – наголошується в документі.

Члени G7 під час онлайн-зустрічі 24 лютого також заявили про непохитну підтримку України доти, доки наша країна її потребуватиме. Крім того, лідери країн закликали вкотре кремль вивести війська з України до тих кордонів, які визнано міжнародною спільнотою. Нагадаємо, що до G7 входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України на засіданні G7 озвучив пункти "формули миру". Зеленський зазначив, що світ повинен усвідомити той факт, що з путіним нема про що говорити.