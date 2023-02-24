"Будут серьезные последствия": страны G7 предупредили союзников россии

Кремль должен вывести свои войска со всей терртории Украины, а союзники россии понесут ответственность за спонсирование войны

Страны-члены G7 взяли на себя обязательства по оказанию давления на россию, которая продолжает войну в Украине. Кроме того, меры будут приниматься и в отношении третьих стран, которые помогают оккупантам.

Об этом сказано в заявлении лидеров G7. Все попытки помочь кремлю обойти санкции будут иметь серьезные последствия.

"Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, которые пытаются обойти наши ограничения или подорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне россии, иначе это приведет к серьезным последствиям. Мы также берем на себя обязательства по дальнейшему согласованию мер, таких как запрет транзита или услуг, в том числе для предотвращения обхода (санкций – ред.) со стороны россии", – отмечается в документе.

Члены G7 во время онлайн-встречи 24 февраля также заявили о непреклонной поддержке Украины до тех пор, пока наша страна будет в ней нуждаться. Кроме того, лидеры стран призвали в очередной раз кремль вывести войска из Украины до тех границ, которые признаны международным сообществом. Напомним, что в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, президент Украины на заседании G7 озвучил пункты "формулы мира". Зеленский отметил, что мир должен осознать тот факт, что с путиным не о чем говорить.