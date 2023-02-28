Американський політик про путіна: "Наші спецслужби точно знають, у якому він бункері. Є всі засоби його дістати"

Америка може дістати бункера у разі потреби

З початком повномасштабної війни російський диктатор володимир путін все менше став з’являтися у своїх дорогих резиденціях і все частіше ховатися в бункерах, однак, якщо він думає, що там його не зможуть дістати, то він глибоко помиляється.

Таку думку висловив американський політик та керівник Республіканської партії у 45-му окрузі штату Нью-Йорк Борис Пінкус в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

Після того, як путін прийняв закон про "ядерку" єдиним виходом із ситуації, що склалася для Заходу, є відкрита заява путіну, що будь-який її рух у бік застосування ядерної зброї буде відзначений адекватно, вважає політик.

За його даними, спецслужби США точно знають місцезнаходження путіна — то в якому він зараз бункері і навіть на якій глибині. І американці мають усі засоби для того, щоб його звідти дістати у разі, якщо, наприклад, він захоче зробити будь-який рух у бік застосування ядерної чи іншої неконвенційної зброї.

"Вони були розроблені ще проти бен Ладена, який ховався у ямах, бункерах і так далі. Тому за цим немає проблеми, проблема в іншому — воля єдності. І відповідаючи на запитання, чому стримує Захід із постачанням озброєнь тих же Abrams, Leopard та інших видів озброєння, яких так гостро потребує Україна, я вам скажу, що багато з лідерів на Заході все ще страждають від "синдрому Макрона", в тому числі з оточення Байдена, у них ще є надія, що вони зможуть досягти якогось рівня, як вони кажуть перемоги України, вони не говорять про повалення путінського режиму, ні, вони кажуть, що будь-яка війна закінчується переговорами, про які переговори може йтися?З цим терористом. Більше того, ті ж "заражені" час від часу намагаються переконати Зеленського, що може бути сенс провести переговори, засновані на світі в обмін на території", — говорить Пінкус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін підписав гучний закон про "ядерку". Микола Бєлесков пояснив, чому це пшик.

Також ми повідомляли про те, що де ховається бункерний дід.