Американский политик о путине: "Наши спецслужбы точно знают, в каком он бункере. Есть все средства его достать"

Америка может достать бункера в случае необходимости

С началом полномасштабной войны российский диктатор владимир путин все меньше стал появляться в своих дорогущих резиденциях и все чаще прятаться в бункерах, однако, если он думает, что там его не смогут достать, то он глубоко заблуждается.

Такое мнение высказал американский политик и руководитель Республиканской партии по 45-му округу штата Нью-Йорк Борис Пинкус в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

После того, как путин принял закон о "ядерке" единственным выходом из сложившейся ситуации для Запада является открытое заявление путину, что любое его движение в сторону применения ядерного оружия будет отмечено адекватно, считает политик.

По его данным спецслужбы США точно знают местонахождение путина — то в каком он сейчас бункере и даже на какой глубине. И у американцев есть все средства для того, чтобы его оттуда достать в случае, если, например, он захочет сделать любое движение в сторону применения ядерного или другого неконвенционального оружия.

"Они были разработаны еще против бен Ладена, который прятался во всяких ямах, бункерах и так далее. Поэтому за этим нет проблемы, проблема в другом — воля единства. И отвечая на вопрос, почему сдерживает Запад с поставками вооружений тех же Abrams, Leopard и других видов вооружения, в которых так остро нуждается Украина, я вам скажу, что многие на Западе лидеры все еще страдают от "синдрома Макрона", в том числе, из окружения Байдена. У них еще есть надежда, что они смогут достичь какого-то уровня, как они говорят победы Украины, они не говорят о свержении путинского режима, нет, они говорят, что всякая война заканчивается переговорами. О каких переговорах может идти речь? С этим террористом. Более того, те же "зараженные" время от времени пытаются внушить Зеленскому, что может быть есть смысл провести переговоры, основанные на мире в обмен на территории", — говорит Пинкус.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин подписал нашумевший закон о "ядерке". Николай Белесков объяснил, почему это пшик.

Также мы сообщали о том, что где прячется бункерный дед.