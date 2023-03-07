"Залучити людей було складно": ексголова ОВА Янушевич про те, як вдалося повернути життя до деокупованої Херсонщини

Досвід відновлення Херсонської області можуть застосувати до Криму

Після того, як Херсон звільнили, у місті та на правобережній частині області довелося заново налагоджувати життя. Видача гуманітарної допомоги на початку відбувалася в хаотичному порядку, але за сприяння благодійників, волонтерів та голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича процес вдалося налагодити.

Як розповідає "Телеграф" у своєму матеріалі, управлінський досвід Ярослава Янушевича можна буде застосувати до деокупованого Криму. Зараз у Херсонській області при владі у пріоритеті люди з військовим досвідом.

Серед організацій, які допомагали з гуманітарною допомогою жителям звільненої Херсонської області, були: агенції ООН та їх кластерні партнери, Світова Продовольча Програма, UNICEF, USAID, Світова Центральна Кухня (World Central Kitchen), Фонд Олени Зеленської, Фонд Сергія Притули, Mission Ukraine, Добробат, Save the Children, Water Mission, Корона князів Острозьких.

Призначений на той момент голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зумів організувати чітку комунікацію між волонтерами та місцевими активістами. Як розповіла керівниця гуманітарним департаментом у Благодійному фонді Сергія Притули Катерина Вікторенкова, це була ідеальна співпраця. Згодом почали підключатися міжнародні донори та благодійні фонди. Якщо спочатку гуманітарна допомога полягала лише у продуктових наборах, то міжнародні партнери постачали жителям Херсонської області гігієнічні засоби, будівельні набори. Лише фонд "Іскра добра" завіз до регіону приблизно 15 вантажівок продуктів, величезну кількість буржуйок, газових балонів тощо.

Ситуація в місті та області змінювалася на краще просто на очах. Багато людей, які допомагали повертати до життя звільнені території у команді Ярослава Янушевича, залишилися працювати з новим головою Херсонської ОВА.

"Сподіваємося, що новий голова продовжить те, що почав Янушевич. Велике досягнення так згуртувати колектив і працювати навіть на позитиві. Ви ж розумієте: коли над тобою літає та прилітає, то ходити на роботу та залучити людей дуже складно. Проте вдалося дуже багато", – вважає представник литовського БФ "Корона князів Острозьких" Роман Бережний.

Хто такий Ярослав Янушевич

Ярослав Янушевич більшу частину життя пропрацював у державному управлінні. Він не медійна особистість, тож широка публіка мало що про нього знає. У свій час був заступником голови Державного комітету фінансового моніторингу, потім побував на посадах заступника голови ДПС України, ДМС України та ДФІ України.

Після держслужби зайнявся бізнесом, отримав диплом МВА у Міжнародному інституті менеджменту за програмою Senior Executive MBA (SE MBA) для власників На посаду голови Херсонської ОВА був призначений як управлінець, який міг би налагодити роботу регіону в критичний період. Його досвід готові застосовувати до деокупованого Криму.