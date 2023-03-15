Такого ще не бачили: окупанти почали використовувати нові позначення на своїй техніці (фото)

Подібне маркування ще ніколи не помічали

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну росіяни повсюдно використовували на своїй техніці так звані "смуги вторгнення". Одним із найпопулярніших позначень був символ у вигляді літери Z. З того часу вона стала справжнім символом війни, а росіяни малювали її скрізь куди тільки добиралися. Проте, останнім часом російської істерії навколо букви Z стає дедалі менше, а для позначення своєї техніки окупанти почали вигадувати й нові символи. Ще одне ноу-хау помітили в тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, росіяни почали наносити на свою техніку нові знаки – коло у прямокутнику. Зазначається, що подібне маркування у місті ще ніколи не помічали.

"Нові позначки на військової техниці в окупантів зафіксовано в Маріуполі. Тепер — коло в прямокутнику. Техника з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області", — пише Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні закликають світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z".

Також ми повідомляли, що путінські гімнастки замазали букву Z на фото.