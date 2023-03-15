Такого еще не видели: оккупанты начали использовать новые обозначения на своей технике (фото)

Подобную маркировку еще никогда не замечали

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину россияне повсеместно использовали на своей технике так называемые "полосы вторжения". Одним из самых популярных обозначений являлся символ в виде буквы Z. C тех пор она стала настоящим символом войны, а россияне рисовали её везде куда только добирались. Однако, в последнее время российской истерии вокруг буквы Z становится все меньше, а для обозначения своей техники оккупанты начали придумывать и новые символы. Очередное ноу-хау заметили во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, россияне стали наносить на свою технику новые знаки — круг в прямоугольнике. Отмечается, что подобную маркировку в городе еще никогда не замечали.

"Новые отметки на военной технике у окупантов зафиксированы в Мариуполе. Теперь – круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области", — пишет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине призывают мир ввести уголовную ответственность за символ "Z".

Также мы сообщали, что путинские гимнастки замазали букву Z на фото.