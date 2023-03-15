Такого еще не видели: оккупанты начали использовать новые обозначения на своей технике (фото)
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Подобную маркировку еще никогда не замечали
Во время полномасштабного вторжения россии в Украину россияне повсеместно использовали на своей технике так называемые "полосы вторжения". Одним из самых популярных обозначений являлся символ в виде буквы Z. C тех пор она стала настоящим символом войны, а россияне рисовали её везде куда только добирались. Однако, в последнее время российской истерии вокруг буквы Z становится все меньше, а для обозначения своей техники оккупанты начали придумывать и новые символы. Очередное ноу-хау заметили во временно оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его информации, россияне стали наносить на свою технику новые знаки — круг в прямоугольнике. Отмечается, что подобную маркировку в городе еще никогда не замечали.
"Новые отметки на военной технике у окупантов зафиксированы в Мариуполе. Теперь – круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области", — пишет Андрющенко.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине призывают мир ввести уголовную ответственность за символ "Z".
Также мы сообщали, что путинские гимнастки замазали букву Z на фото.