"Хто такий Ігнат?" Речник Повітряних сил ЗСУ став новим героєм мемів: що сталося

Користувачі мережі вже створили купу фотожаб, а також стікери для Telegram та навіть канал імені Ігната

Анонсовані суворі обмеження для моніторингових груп у Telegram стали причиною хвилювання багатьох українців. Громадяни переживають, що не дізнаються актуальної інформації про можливу загрозу вчасно і можуть поплатитися за це своїм життям чи здоров'ям. Через те, що першим про це заговорив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, йому від суспільства "на горіхи" дісталося найбільше. Вочевидь, саме тому він і перетворився на чергового героя мемів і жартів, які заполонили мережу.

"Телеграф" відслідкував хронологію творення нової локальної історії і готовий поділитися своїми спостереженнями зі своїми читачами. Гадаємо, за це нам нічого не буде — це ж не моніторинг повітряного простору (так-так, це теж спроба в жарт!).

"Та хто такий, цей ваш Ігнат?"

Подібні питання, іноді більш нецензурного наповнення, заполонили соцмережі та месенджери ввечері 23 березня. Підписники багатьох популярних Telegram-каналів, котрі так чи інакше підтвердили достовірність публікованої інформації, злякалися, що залишаться без звичного джерела інформація. А вона, звісно, вельми важлива — ймовірний напрямок чергових ударів росіян, пуск ракет або "шахедів" тощо.

Коли адміністратори почали виправдовувати часткове мовчання словами Юрія Ігната, котрий закликав подібні канали обмежувати свої публікації, стався справжній вибух. Вибух незадоволення, частково злості, справедливих питань і… жартів.

Одна із найбільш популярних картинок на тему "Хто такий Ігнат?"

Реакція

Дуже багато людей обурені, адже хочуть мати можливість оперативно отримувати важливу інформацію. До ресурсів, які частково контролюються або контактують із представниками ЗСУ, за понад рік повномасштабної війни у багатьох випрацювалася довіра і звичка.

Однак більшість аудиторії, звісно, перетворила ситуацію на черговий привід для жартів. Кількість мемів, яка з'явилася під час "пошуків Ігната", вражає. Тут знайдеться місце і для котиків, і для українських політиків, і для популярних в інтернеті шаблонних приколів.

Творили контент, звісно, і із самим речником Повітряних сил.

Дехто встиг навіть креативно відреагувати на подію, перейменувавши власні канали. А хтось творив додатковий контент — так у мережі вже з'явилися стікер-пак із Юрієм Ігнатом та Telegram його імені.

Стікери із Юрієм Ігнатом користуються популярність серед українців

Жартівливий канал теж є

Звісно, не обійшлося і без веселих та інколи іронічних коментарів. Загалом питання "Хто такий Ігнат?" наробив в українському сегменті соцмереж минулої ночі чимало галасу.

Що відомо про Юрія Ігната?

Юрій Ігнат є українським військовослужбовцем, учасником війни проти російської федерації. Має звання полковника. Є речником та начальником служби зв'язків з громадськістю у Повітряних Силах ЗСУ. У його соцмережах також зазначається, що він виконує роль військового кореспондента при Міноборони України.

Народився він 23 грудня 1977 року. Встиг закінчити Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка". У 2017 році був начальником відділу редакції ПС центрального друкованого органу Міноборони "Народна армія". У 2022 році став кавалером ордена Данила Галицького.

Нагадаємо, що саме Юрій Ігнат раніше попереджав українців про можливу зміну тактики ракетних ударів ворога. Зокрема, росіяни могли обрати для себе нові пріоритетні цілі, серед яких транспортна інфраструктура та урядові будівлі.