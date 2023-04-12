У Житомирі хуліган лупцював ногами фото військового з криком: "Ви тварі!" (відео)

Молодик був з другом

У той час, коли британські солдати віддають честь українським воїнам, деякі молодики в Україні навпаки — показують свою ненависть до них. Так, у Житомирі хуліган пошкодив зображення українського військового на зупинці. Чоловік бив ногами просто в обличчя бійця на фото.

Про подію повідомила у своєму TikTok-каналі місцева дівчина, яка стала свідком. Інцидент стався у неділю 9 квітня. За її словами, чоловік довго лупцював плакат з військовим.

"Воно било цей плакат більше 20 разів, поліція проїхала повз, маємо надію просто не помітила", — говорить дівчина. За її словами, молодик при цьому кричав: "Ви тварі".

На зупинці був розміщений плакат проєкту волонтерів "Обличчя миру", пише "Army.fm". Тут зображені люди у реальних бойових умовах, завдяки яким у таких містах як Житомир зараз триває мирне життя.

Як розповідає дівчина у коментарях, хуліган через 1 хв поїхав на маршрутці. До цього він встиг "наїхати" на авторку відео разом зі своїм другом, говорив їй, що він під наркотиками:

"Він кричав нам, що під наркотиками і навіть пропонував, він постійно навалювався", — пише дівчина. Одному з місцевих Telegram-каналів вона скинула відео, де зловмисник розвернувся до камери обличчям.

Нагадаємо, що мережу вразило, як на Черкащині підлітки зруйнували могилу загиблого героя. А потім ще й тягалися з хрестом.

Тим часом у Дніпрі стався менш разючий інцидент, який попри це все одно обурив українців. Дівчата-підлітки влаштували фотосесію на кладовищі та вилазили на могили.