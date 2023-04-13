В Україну йдуть дві хвилі серйозного похолодання: відомий синоптик назвав дати

На сході, півночі та в центрі України вночі спостерігатимуться заморозки до 0…-3 °С

Погода в Україні в першу декаду квітня показала вкрай нестійкий характер: коливання температури та атмосферного тиску були дуже суттєвими, а кількість опадів – дуже відчутною.

Поки області на заході країни зазнавали аномальних снігопадів і низьких температур, на сході, півдні та в центрі погода мала літній характер. Там дощі супроводжувалися грозами, падав град і спостерігалося шквалисте посилення вітру.

Як розповів ексклюзивно "Телеграфу" кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, середня декадна температура між західними та південними областями України різнилася на 8–11 °С.

За його прогнозами, волога та нестійка погода в Україні збережеться і найближчими днями. Причиною цього стане багатоцентрова область зниженого атмосферного тиску та пов’язані з нею атмосферні фронти в районі Чорного моря та Кавказу, які вплинуть на більшу частину території України.

13–14 квітня на Лівобережжі пройдуть дощі, подекуди значні. Температура повітря ще збережеться на досить високому рівні: у нічний час +4...+9°С, удень +11...16°С, у південній половині +17...+19°С. Вітер переважатиме переважно північно-східний, 5–10 м/с.

15-16 квітня ситуація в атмосфері над Європою зміниться. У Карському морі та на Обській губі отримає розвиток арктичний антициклон. За кілька днів холодна повітряна маса досягне України та решти Східної Європи. Північно-східні вітри принесуть в Україну похолодання і температура повітря впаде на 5–7 градусів. Натомість хмар стане помітно менше і опади залишать більшість областей. Вночі температура впаде до +3...8°С, вдень підніметься до 10...15 градусів тепла.

15–17 квітня у східних, центральних та північних областях вночі спостерігатимуться заморозки до 0…-3°С, удень максимальна температура сягне +8…13°С.

З 18 по 20 квітня почнеться поступове підвищення температури повітря, однак у нічний час ще збережеться ймовірність заморозків на ґрунті та місцями у повітрі на заході та півночі України. Вдень температура підніметься до +15...20 °С. Завдяки антициклону та підвищеному атмосферному тиску опади у більшості областей не очікуються.

З 21 по 23 квітня повітря з Арктики принесе незначне зниження температури на Лівобережжі. Подекуди пройдуть невеликі дощі, але затяжної вологої погоди вже не передбачається.

На прогностичній карті показано поле приземної температури вночі на Великдень, 16 квітня. Помітно, що у північних та східних областях можливе падіння температури подекуди нижче 0 °С.

Раніше сайт "Телеграф" писав, яка погода в Україні буде у травні. З наближенням п’ятого місяця весни прогнози стають дедалі точнішими, проте чи збудуться вони – дізнаємося лише через певний час.