В Украину идут две волны серьезного похолодания: известный синоптик назвал даты

На востоке, севере и в центре Украины ночью будут наблюдаться заморозки до 0…-3 °С

Погода в Украине в первую декаду апреля показала крайне неустойчивых характер: колебания температуры и атмосферного давления были очень существенными, а количество осадков – весьма ощутимым.

Пока области на западе страны подвергались аномальным снегопадам и низким температурам, на востоке, юге и в центре погода приобрела летний характер. Там дожди сопровождались грозами, падал град и наблюдалось шквалистое усиление ветра.

Как рассказал эксклюзивно "Телеграфу" кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, средняя декадная температура между западными и южными областями Украины разнилась на 8–11 °С.

По его прогнозам, влажная и неустойчивая погода в Украине сохранится и в ближайшие дни. Причиной тому станет многоцентровая область пониженного атмосферного давления и связанные с ней атмосферные фронты в районе Чёрного моря и Кавказа, которые окажут влияние на большую часть территории Украины.

13–14 апреля на Левобережье пройдут дожди, местами значительные. Температура воздуха ещё сохранится на довольно высоком уровне: в ночное время +4…+9 °С, днём +11…16 °С, в южной половине +17…+19 °С. Ветер будет преобладать преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

15–16 апреля ситуация в атмосфере над Европой изменится. В Карском море и на Обской губе получит развитие арктический антициклон. За несколько дней холодная воздушная маcса достигнет Украины и остальной Восточной Европы. Северо-восточные ветры принесут в Украину похолодание, и температура воздуха упадет на 5–7 градусов. Зато туч станет заметно меньше и осадки покинут большинства областей. Ночью температура упадет до +3…8 °С, днём поднимется до 10…15 градусов тепла.

15–17 апреля в восточных, центральных и северных областях ночью будут наблюдаться заморозки до 0…-3 °С, днём максимальная температура достигнет +8…13 °С.

С 18 по 20 апреля начнётся постепенное повышение температуры воздуха, однако в ночное время ещё сохранится вероятность заморозков на почве и местами в воздухе на западе и севере Украины. Днём температура поднимется до +15…20 °С. Благодаря антициклону и повышенному атмосферному давлению осадки в большинстве областей не ожидаются.

С 21 по 23 апреля воздух из Арктики принесет незначительное снижение температуры на Левобережье. Местами пройдут небольшие дожди, но затяжной влажной погоды уже не предвидится.

На прогностической карте показано поле приземной температуры ночью на Пасху, 16 апреля. Заметно, что в северных и восточных областях возможно падение температуры местами ниже 0 °С.

Ранее сайт "Телеграф" писал, какая погода в Украине будет в мае. С приближением пятого месяца весны прогнозы становятся все более точными, однако сбудутся ли они – узнаем спустя лишь какое-то время.