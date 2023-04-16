"ГУР підтверджує — Христос Воскрес": мережу захлеснула хвиля великодніх фотожаб

Великдень йде в одному ряду з війною та гумор та привітання в українців відповідні

Поки що в росії б’ються за безкоштовні паски в Україні у це велике церковне свято своя адекватна та сімейна атмосфера. Природно, війна у країні накладає відбиток і на свята і на гумор.

"Телеграф" публікує добірку великодніх фотожаб, якими українці підтримують свій святковий настрій.

У розпал війни, Великдень йде в одному ряду з війною й гумор та привітання у українців відповідні. Головними героями фотожаб стають наші військові, наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Не оминули українці й Кирила Буданова та його відомство ГУР.

На інші теми наші співгромадяни також жартують цього дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував своїм читачам найкращі вітальні листівки та побажання у віршах з Великоднем 2023 року.

Також ми повідомляли, як зірки привітали українців із Великоднем-2023. Незважаючи на війну з російськими окупантами, українські зірки не відмовляються від традицій та вшановують пам’ять Світлого Воскресіння Христового. Григорій Решетник, Світлана Тарабарова, Ектор Хіменес-Браво, Наталія Могилевська, Камалія та інші відомі люди привітали православних віруючих.