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Великдень — свято, в яке жінки міряються яйцями… у соцмережах: прикольні жарти, меми, які піднімуть настрій всім

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Великдень — свято, в яке жінки міряються яйцями… у соцмережах: прикольні жарти, меми, які піднімуть настрій всім Новина оновлена 16 квітня 2023, 09:48

Христос Воскрес, воскресне й Україна!

Цьогоріч Світле Христове Воскресіння святкується українцями з гірким присмаком через війну з російським агресором. І хоча Україна святкує Великдень під загрозою ракетного удару росіян, однак навіть в такі часи ми не перестаємо жартувати.

Великодні свята — це тема для нескінченних жартів та ідеї для мемів. Як завжди, ми маємо над чим посміятися. "Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів і великодніх мемних приколів, які обовязково піднімуть настрій цього дня кожному українцю і україночці. Читаємо, сміємося і не втрачаємо віри у перемогу!

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Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Меми #Великдень #Анекдоти