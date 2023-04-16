Великдень — свято, в яке жінки міряються яйцями… у соцмережах: прикольні жарти, меми, які піднімуть настрій всім
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Цьогоріч Світле Христове Воскресіння святкується українцями з гірким присмаком через війну з російським агресором. І хоча Україна святкує Великдень під загрозою ракетного удару росіян, однак навіть в такі часи ми не перестаємо жартувати.
Великодні свята — це тема для нескінченних жартів та ідеї для мемів. Як завжди, ми маємо над чим посміятися. "Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів і великодніх мемних приколів, які обовязково піднімуть настрій цього дня кожному українцю і україночці. Читаємо, сміємося і не втрачаємо віри у перемогу!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!