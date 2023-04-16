"ГУР подтверждает - Христос Воскрес": сеть захлестнула волна пасхальных фотожаб

Пасха идет в одном ряду с войной и юмор и поздравления у украинцев соответствующие

Пока в россии дерутся за бесплатные паски в Украине в этот великий церковный праздник своя адекватная и семейная атмосфера. Естественно, война в стране накладывает отпечаток и на праздники и на юмор.

"Телеграф" публикует подборку пасхальных фотожаб, которыми украинцы поддерживают свое праздничное настроение.

В разгар войны, Пасха идет в одном ряду с войной и юмор и поздравления у украинцев соответствующие. Главными героями фотожаб становятся наши военные, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Не обошли стороной украинцы и Кирилла Буданова и его ведомство ГУР.

На другие темы наши сограждане также подшучивают в этот день.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал своим читателям лучшие поздравительные открытки и пожелания в стихах с Пасхой 2023.

Также мы сообщали, как звезды поздравили украинцев с Пасхой-2023. Несмотря на войну с российскими оккупантами, украинские звезды не отказываются от традиций и чтят память Светлого Воскресения Христова. Григорий Решетник, Светлана Тарабарова, Эктор Хименес-Браво, Наталья Могилевская, Камалия и другие известные люди поздравили православных верующих.