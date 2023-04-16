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Пасха – праздник, в который женщины меряются яйцами… в соцсетях: прикольные шутки, мемы, которые поднимут настроение всем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пасха – праздник, в который женщины меряются яйцами… в соцсетях: прикольные шутки, мемы, которые поднимут настроение всем Новость обновлена 16 апреля 2023, 09:48

Христос Воскрес, воскреснет и Украина!

В этом году Светлое Христово Воскресение празднуется украинцами с горьким привкусом из-за войны с российским агрессором. И хотя Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян, однако даже в такие времена мы не перестаем шутить.

Пасхальные праздники – это тема для бесконечных шуток и идеи для мемов. Как всегда, мы имеем над чем посмеяться. "Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов и пасхальных мемных приколов, которые обязательно поднимут настроение этого дня каждому украинцу и украинке. Читаем, смеемся и не теряем веры в победу!

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Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о добре. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Мемы #Пасха #Анекдоты