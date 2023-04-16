Пасха – праздник, в который женщины меряются яйцами… в соцсетях: прикольные шутки, мемы, которые поднимут настроение всем

В этом году Светлое Христово Воскресение празднуется украинцами с горьким привкусом из-за войны с российским агрессором. И хотя Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян, однако даже в такие времена мы не перестаем шутить.

Пасхальные праздники – это тема для бесконечных шуток и идеи для мемов. Как всегда, мы имеем над чем посмеяться. "Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов и пасхальных мемных приколов, которые обязательно поднимут настроение этого дня каждому украинцу и украинке. Читаем, смеемся и не теряем веры в победу!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о добре. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!