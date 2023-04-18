"Ваша діарея - ваші проблеми": у мережі існує сторінка "Пузатої хати", така ж популярна, як і справжня

Фейковий аккаунт набирає популярності у мережі

Через свою популярність мережа ресторанів "Пузата хата" часто стає героєм мемів, як приміром, під час приїзду Джо Байдена в Україну. У мережі навіть існує сторінка "Пузата Хата" — у Twitter вона вражає мережу своїми гострими висловлюваннями. То адміністратор оголошує конкурс "Обід за дікпік", то відповідає відвертою лайкою на претензії відвідувачів.

Така поведінка начебто офіційної сторінки мережі ресторанів домашнього харчування видається дивною. А либонь це — пародійний обліковий запис, а не офіційна сторінка. Попри це, за кілька років вона має вже 13 тисяч підписників. "Пузата хата" у Twitter намагається поводитися, наче справжня. Іноді публікації виглядають дійсно серйозними, що може спантеличити користувачів Twitter. Однак переважна більшість контенту — хоча й вульгарні, але й дотепні жарти.

Приміром, останній допис, який став популярним — це відповідь претензію до реальної "Пузатої хати". Користувач соцмережі скаржився на те, що ціни страв під час замовлення доставки значно вищі, аніж у самому закладі. На пост відреагувала саме пародійна сторінка, де заявили наступне [обережно — ненормативна лексика]:

Допис отримав сотні тисяч переглядів, що у десятки разів більше, аніж зазвичай. А ще 2020 року сторінка раділа першій сотні підписників. Аккаунт з’явився на початку 2020 року паралельно із пандемією коронавірусу. Спершу там регулярно провокативно жартували та висловлювалися на підтримку ЛГБТ-спільноти.

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Потім під час карантину ця "Пузата хата" заявила, що їхні ресторани працюють, оскільки вони не закривалися навіть, коли там виявили сальмонелу. Жарт зрозуміли не всі, тому допис активно поширили у соцмережах, що стало першим поштовхом до популярності сторінки. Тоді публікація наробила галасу в соцмережах, а українські користувачі інтернету розбиралися, чи це не жарт. В коментарях заявляли, що аби прочитати цей пост, скачали Twitter.

Невідомо, хто автор цієї сторінки. Вочевидь людина з хорошим і специфічним почуттям гумору. Оригінальна ж сторінка "Пузатої хати" є у Facebook і поводиться набагато пристойніше. Тим часом популярні дописи фейкової "Пузатої хати":

Нагадаємо, що волонтер створив фейковий "Центр підготовки бойових птахів". Чоловік вигадав легенду, що під Кременчуком готують пернатих для знищення росіян.

На жаль, набагато частіше фейки створюються не для жартів, а для вигоди. До прикладу, останніми днями в Україні стався гучний скандал із популярним психологом Спартаком Суботою, якого викрили у шарлатанстві.