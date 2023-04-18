"Ваша диарея — ваши проблемы": в сети существует страница "Пузата хата", так же популярная, как и настоящая

Фейковый аккаунт приобретает популярность в сети

Из-за своей популярности сеть ресторанов "Пузата хата" часто становится героем мемов, как, например, во время приезда Джо Байдена в Украину. В сети даже существует страница "Пузата Хата" — в Twitter она поражает сеть своими острыми высказываниями. То администратор объявляет конкурс "Обед за дикпик", то отвечает откровенной бранью на претензии посетителей.

Такое поведение якобы официальной страницы сети ресторанов домашнего питания кажется странным. А ведь это — пародийная учетная запись, а не официальная страница. Несмотря на это, за несколько лет она имеет уже 13 тысяч подписчиков. "Пузата хата" в Twitter пытается вести себя как настоящая. Иногда публикации выглядят действительно серьезными, что может озадачить пользователей Twitter. Однако подавляющее большинство контента — хотя и вульгарные, но и остроумные шутки.

К примеру, последнее сообщение, которое стало популярным — это ответ на претензию к настоящей "Пузатой хате". Пользователь соцсети жаловался на то, что цена блюд при заказе доставки значительно выше, чем в самом заведении. На пост отреагировала именно пародийная страница, где заявили следующее [осторожно — нецензурная лексика]:

Сообщение получило сотни тысяч просмотров, что в десятки раз больше обычного. А еще в 2020 году страница радовалась первой сотне подписчиков. Аккаунт появился в начале 2020 параллельно с пандемией коронавируса. Сначала там регулярно провокационно шутили и высказывались в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Затем во время карантина эта "Пузата хата" заявила, что их рестораны работают, ведь они не закрывались даже когда там обнаружили сальмонеллу. Шуточку поняли не все, поэтому сообщение активно распространили в соцсетях, что стало первым толчком к популярности страницы. Тогда публикация наделала шум в соцсетях, а украинские пользователи интернета разбирались, не шутка ли. В комментариях заявляли, что, чтобы прочесть этот пост, скачали Twitter.

Неизвестно, кто автор этой страницы. Очевидно, человек с хорошим, но специфическим чувством юмора. Оригинальная же страница "Пузатой хаты" есть у Facebook и ведет себя гораздо приличнее. Тем временем популярные твиты фейковой "Пузатой хаты":

Напомним, что волонтер создал фейковый "Центр подготовки боевых птиц". Мужчина придумал легенду, что под Кременчугом готовят пернатых для уничтожения россиян.

К сожалению, гораздо чаще фейки создаются не для шуток, а для выгоды. К примеру, в последние дни в Украине возник громкий скандал с популярным психологом Спартаком Субботой, уличенным в шарлатанстве.