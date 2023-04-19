30 нових маршрутів: лоукостер Ryanair порадував українців планами

Компанія вже готується до повернення в Україну

Представник популярного ірландського лоукостера Ryanair заявив, що копання готове повернутися до України, як тільки там знову стане безпечно літати, чим спростував твердження Євроконтролю про те, що на відновлення цивільного авіасполучення доведеться чекати до 2029 року.

Як повідомляє Bloomberg, про це розповів виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі під час конференції New Economy Gateway Europe.

За його словами, лоукостер вже чекає на відкриття повітряного простору та найняв близько 60 українських пілотів та 80 бортпровідників, які зараз працюють на базах у Польщі.

Крім того, О’Лірі каже, що компанія протягом 12 місяців після повернення в Україну планує запустити близько 30 маршрутів та організувати декілька баз. При цьому відправити туди перші літаки там готові протягом двох тижнів.

Директор Ryanair вважає, що авіація відіграє критичну роль у відновленні України, оскільки переконаний, що після відходу росіян основні наземні маршрути, включаючи дороги та мости, будуть зруйновані.

О’Лірі також нагадав, що його компанія до вторгнення росіян була другою найбільшою компанією в Україні, а після повернення може стати першою.

Як повідомлялося раніше, в "Украероруху" спростували інформацію про те, що на відкриття повітряного простору в Україні доведеться чекати до 2029 року. За їхніми словами, польоти в небі України стануть можливими, як тільки припиняться бойові дії на території країни.