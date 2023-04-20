Хлопчик з банки згущенки став волонтером і ганяє машини для ЗСУ: як легенда виглядає зараз (фото)

Тепер чоловік відомий в Одесі завдяки своїм вчинкам

Той самий хлопчик з банки згущеного молока став волонтером і допомагає ЗСУ, як і багато відомих українців. Нині це уже дорослий чоловік, бізнесмен і звати його Олександр Бабіч

Про це повідомив у себе на сторінці у Twitter Денис Соколов. За його словами Олександр допомагає дуже серйозно. Чоловік - відома в Одесі особистість. І не лише, як брендфейс згущенки, але і як історик:

"Саша — один з найвидатніших одеських істориків. В нього є крута книга й лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Він серед перших працював з розсекреченими архівами кгб", — пише Денис.

Як він розповідає, Олександр Бабіч до повномасштабного вторгнення був визнаним вченим і бізнесменом. В Одесі чоловік заснував власне туристичне агентство. Зараз Олександр дуже активний волонтер, який постійно збирає допомогу бійцям:

"Зараз Бабіч — дуже потужний волонтер. Ганяє тачки, знаходить рації, збирає аптечки", — йдеться у розповіді. Денис додає, що у день загибелі відомого українського героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, він виклав спільну фотографію з ним та його дівчиною Аліною під час прогулянки в Одесі.

Олександр під час роботи

Про Олександра Бабіча українські ЗМІ писали у 2019 році. До прикладу, "РБК-Україна" повідомляло, що славетну згущенку виробляє Первомайський молочноконсервний комбінат, розташований в Миколаївській області. Дід Олександра працював там заступником директора, тож і зробив улюбленого онука "обличчям заводу".

Нагадаємо, що волонтером і добровольцем став дідусь із Рівненщини. Він веде ефіри у TikTok і збирає на машини для ЗСУ. А от звичайні українці часто демонструють феноменальну здатність закривати збори на допомогу. До прикладу, для сім’ї переселенців за кілька годин купили будинок.