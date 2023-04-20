Мальчик с банки сгущенки стал волонтером и гоняет машины для ВСУ: как легенда выглядит сейчас (фото)

Теперь мужчина известен в Одессе благодаря своим поступкам

Тот самый мальчик с банки сгущенки стал волонтером и помогает ВСУ, как и многие известные украинцы. Сейчас это уже взрослый мужчина, бизнесмен и зовут его Александр Бабич

Об этом сообщил у себя на странице в Twitter Денис Соколов. По его словам, Александр помогает очень серьезно. Он — известная в Одессе личность. И не только, как брендфейс сгущенки, но и как историк:

"Саша — один из величайших одесских историков. У него есть крутая книга и лекции об Одессе периода оккупации немцами-румынами и подполья. Он среди первых работал с рассекреченными архивами кгб", — пишет Денис.

Александр Бабич до полномасштабного вторжения был признанным ученым и бизнесменом. В Одессе он основал собственное туристическое агентство. Сейчас мужчина очень активный волонтер, постоянно собирающий помощь бойцам:

"Сейчас Бабич — очень мощный волонтер. Гоняет тачки, находит рации, собирает аптечки", — говорится в тексте. Денис добавляет, что в день гибели известного украинского героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла он выложил совместную фотографию с ним и его девушкой Алиной во время прогулки в Одессе.

Александр за работой волонтера

Об Александре Бабиче украинские СМИ писали в 2019 году. К примеру, "РБК-Украина" сообщало, что знаменитую "сгущенку" производит Первомайский молочноконсервный комбинат, расположенный в Николаевской области. Дед Александра работал там заместителем директора, поэтому и сделал любимого внука "лицом завода".

Напомним, что волонтером и добровольцем стал дедушка из Ровенщины. Он ведет эфиры в TikTok и собирает машины для ВСУ. А вот обычные украинцы часто демонстрируют феноменальную способность закрывать сборы. К примеру, для семьи переселенцев всего за несколько часов люди купили дом.