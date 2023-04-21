"Сигнал Кулеби — досвідчений дипломат йому не потрібен": колишній посол не отримав роботи й образився на міністра

Ідучи з відомства, він заявив, що не прощається

Поки глава МЗС України Дмитро Кулеба оголошує відкриття конкурсів на посади послів через кадровий голод у відомстві, досвідченому дипломату з 30-річним стажем роботи не знайшлося робочого місця.

Про своє звільнення з дипломатичної служби через відсутність роботи заявив експосол Олександр Міщенко.

Він повідомив, що звільнився з МЗС і сьогодні розпочав виконання обов’язків радника з міжнародних питань заступника голови Верховної Ради України Олени Кондратюк. Своє звільнення він пояснив тим, що протягом чотирьох місяців не мав роботи, а його прохання про особисту зустріч із Кулебою для вирішення цього питання нібито ігнорувалися.

"Минуло майже 4 місяці з дня указу президента про моє звільнення з посади посла України в Латвії. Після повернення в Україну 4 березня 2023 року я декілька разів ініціював через директора департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС мою зустріч із міністром Дмитром Кулебою… Двічі мені повідомляли орієнтовну дату зустрічі з Дмитром Кулебою, проте ані зустрічі, ані телефонної розмови так і не відбулося. Ця ситуація мовою дипломатії містила в собі чіткий сигнал мені від міністра, що дипломат, який має 30-річний дипломатичний досвід на керівних посадах в системі МЗС (посла в Латвії, посла в Азербайджані, посла в Туреччині, посла в Австралії, генерального консула в Стамбулі, радника-посланника у Польщі, посла з особливих доручень, директора територіального департаменту, заступника директора консульського департаменту), йому аж ніяк не потрібен", — вважає Міщенко.

Йдучи з відомства, він заявив, що не прощається і сподівається на те, що в майбутньому "прийдуть інші часи, коли поняття "людиноцентричності", про яке так часто говорить керівник МЗС, буде не тільки гаслом з трибуни, але стане основою кадрової політики МЗС європейської України".

Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавно у МЗС спалахнув скандал навколо Олесі Ілащук після її призначення на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія. Деякі громадяни обурили відсутність у неї дипломатичного досвіду, а також її минула робота — сексолог.