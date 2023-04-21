"Сигнал Кулебы — опытный дипломат ему не нужен": бывший посол не получил работу и обиделся на министра

Уходя из ведомства он заявил, что не прощается

Пока глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявляет открытие конкурсов на должности послов из-за кадрового голода в ведомстве, опытному дипломату с 30-летним стажем работы не нашлось рабочего места.

О своем уходе из дипломатичной службе за неимением работы заявил экс-посол Александр Мищенко.

Он сообщил, что уволился из МИД и сегодня приступил к исполнению обязанностей советника по международным вопросам заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк. Свой уход он объяснил тем, что на протяжении четырех месяцев не имел работы, а его просьбы о личной встрече с Кулебой для решения данного вопроса якобы игнорировались.

"Прошло почти 4 месяца со дня указа президента о моем освобождении от должности посла Украины в Латвии. После возвращения в Украину 4 марта 2023 года я несколько раз инициировал через директора департамента обеспечения работы руководства МИД мою встречу с министром Дмитрием Кулебой… Дважды мне сообщали ориентировочную дату встречи с Дмитрием Кулебой, но ни встречи, ни телефонного разговора так и не состоялось. Эта ситуация на языке дипломатии заключала в себе четкий сигнал мне от министра, что дипломат, имеющий 30-летний дипломатический опыт на руководящих должностях в системе МИД (посла в Латвии, посла в Азербайджане, посла в Турции, посла в Австралии, генерального консула в Стамбуле, советника-посланника в Польше, посла по особым поручениям, директора территориального департамента, заместителя директора консульского департамента), ему никак не нужен", — считает Мищенко.

Уходя из ведомства он заявил, что не прощается и надеется на то, что в будущем "придут другие времена, когда понятие "человекоцентричности", о котором так часто говорит руководитель МИД, будет не только лозунгом с трибуны, но станет основой кадровой политики МИД европейской Украины".

Напомним, ранее мы писали, что недавно в МИД вспыхнул скандал вокруг Олеси Илащук после её назначения на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария. Некоторых граждан возмутило отсутствие у нее дипломатического опыта, а также её прошлая работа — сексолог.