Пільги на комуналку грошима на руки: як українцям їх отримати

ПФУ пояснили, як виплачуватимуть кошти

В Україні відбулися деякі зміни у процесі нарахування субсидій. Зокрема, з 1 січня цього року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у готівковій грошовій формі.

Про це повідомляє CXID. Info.

Варто зазначити, що це рішення регламентується відповідною постановою Кабміну №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України".

У ПФУ пояснили, як виплачуватимуть кошти та що потрібно робити, щоб їх отримати.

Як отримати пільги на оплату комунальних послуг у грошовому вигляді

Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення "Укрпошти" ". Це залежить від способу виплати, обраного отримувачем пільги.

Для пенсіонерів, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення "Укрпошти", де людина отримує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі та не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ "Ощадбанк".

Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду інформують пільговика.

Щоб отримати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення договору банківського рахунку.

Якщо людина хоче отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ "Укрпошта", вона має звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду одним із способів:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду

поштою;

через власний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які доходи з травня впливатимуть на розмір субсидії.

Також ми повідомляли про те, коли українцям потрібно подавати заяву на субсидію повторно.