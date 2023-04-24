Казино POINTLOTO1 може досі працювати попри санкції: в мережі знайшли новий сайт, про який в Держспецзв’язку нічого не знають

Ймовірно, в онлайн-казино є новий сайт для обходу санкцій

Онлайн-казино POINTLOTO1, ймовірно досі працює, попри санкції РНБО. Нагадаємо, що портал азартних ігор був вказаний в переліку казино, які повинні бути заблоковані через зв’язки з рф.

Однак спершу сайт pointloto1.com просто собі працював. У списку вебадрес, які має заблокувати Держспецзв’язку, його не було. Вже після звернення "Телеграфу" до Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, там своєю чергою звернулися Держспезв’язку. Невдовзі pointloto1.com заблокували.

Попри це, в мережі з’явився абсолютно ідентичний сайт за адресою pointloto2.com. Там повністю тотожний текст про казино "POINTLOTO1", як і на попередньому сайті, дизайн, зображення, ігри — усе те ж саме.

Ми запитали у Держспецзв’язку, чи відомо їм, що казино "POINTLOTO1" можливо працює під новою вебадресою в обхід санкцій і чи будуть вживати заходів. Там відповіли, що про це нічого не знають:

"За результатами опрацювання повідомляємо, що адміністрація Держспецзв’язку не має інформації про те, чи пов’язана веб-адреса https://pointloto2.com з підсанкційним онлайн-казино "POINTLOTO1" та чи будуть вживатися обмежувальні заходи щодо веб-адреси https://pointloto2.com", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що санкції проти казино та букмекерських контор були запроваджені у середині березня. Серед санкційного списку була компанія "Поінтлото1", якій належить казино "POINTLOTO1".

Утім сайт pointloto1.сom тривалий час ще працював. На самій сторінці йшлося про те, що компанія не погоджується із санкціями.