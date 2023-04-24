Казино POINTLOTO1 может до сих пор работать, несмотря на санкции: в сети нашли новый сайт, о котором в Госспецсвязи ничего не знают

Вероятно, в онлайн-казино есть новый сайт для обхода санкций

Онлайн-казино POINTLOTO1, вероятно, до сих пор работает, несмотря на санкции СНБО. Напомним, что портал азартных игр был указан в перечне казино, которые должны быть заблокированы из-за связей с рф.

Однако сперва сайт pointloto1.com просто себе работал. В списке вебадресов, которые должен заблокировать Госспецсвязи, его не было. Уже после обращения "Телеграфа" в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, там в свою очередь обратились Госспецсвязи. Вскоре pointloto1.com заблокирован.

Тем не менее в сети появился абсолютно идентичный сайт по адресу pointloto2.com. Там полностью тождественный текст о казино "POINTLOTO1", как и на предыдущем сайте, дизайн, изображение, игры – все то же.

Мы спросили у Госспецсвязи, известно ли им, что казино "POINTLOTO1" возможно работает под новым веб-адресом в обход санкций и будут ли приниматься меры. Там ответили, что об этом ничего не знают:

"По результатам обработки сообщаем, что у администрации Госспецсвязи нет информации о том, связан ли веб-адрес https://pointloto2.com с подсанкционным онлайн-казино "POINTLOTO1" и будут ли приниматься ограничительные меры по веб-адресу https ://pointloto2.com", — говорится в сообщении.

Напомним, что санкции против казино и букмекерских контор были введены в середине марта. Среди санкционного списка была компания "Поинтлото", которой принадлежит казино "POINTLOTO1".

Впрочем, сайт pointloto1.сom долгое время еще работал. На самой странице говорилось, что компания не соглашается с санкциями.