В Україні досі працює підсанкційне онлайн-казино POINTLOTO1: КРАІЛ звернулася до Держспецзв’язку

Санкції не для всіх?

Після накладення санкцій проти низки казино та букмекерських контор в Україні майже всі вони перестали працювати. РНБО застосувала обмеження для тих компаній, які підозрюють у зв’язках із росією. До санкційного списку входить і казино "POINTLOTO1", але чомусь воно досі працює.

У розпорядження "Телеграфу" потрапив наказ Держспецзв’язку про блокування підсанкційних сайтів. Однак "POINTLOTO1" серед них не було. Станом на 28 березня веб-сторінка казино відкривається та пропонує свої послуги та ігри. Зазначимо, що "Поінтлото1" вказане на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Навпроти цього сайту висить повідомлення про санкції. У КРАІЛ відповіли на запит "Телеграфа", що виконанням обмежень займається спеціальний орган Держспецзв’язку. Тож комісія звернулася до структури з проханням вжити заходів щодо блокування вебсайту і повідомити про це.

Комісія наголошує, що серед санкцій, передбачених рішенням РНБО, є й повне припинення використання електронних комунікаційних мереж та заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше. Тобто казино не має права користуватися сайтом і використовувати свої лого та назви.

Нагадаємо, що популярні термінали IBOX тимчасово закрили через розслідування у зв'язку з відмиванням банком коштів онлайн-казино через них. Тим часом на сайті президента з'явилася петиція з проханням зняти санкції з "Паріматч".