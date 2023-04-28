Венедиктова отримала нову посаду: куди ще послали ексгенпрокурорку

Наразі ексгенпрокурорка є послом у двох країнах Європи.

Колишня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, яку у серпні минулого року призначили послом у Швейцарії, тепер отримала ще одну посаду.

Як повідомляється в указі №242/2023, розміщеному на сайті Офісу президента, тепер Венедиктова стане послом у Ліхтенштейні.

"Призначити надзвичайного та повноважного посла України у Швейцарській Конфедерації Венедиктову Ірину Валентинівну надзвичайним та повноважним послом України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", — йдеться у повідомленні.

Таким чином ексгенпрокурорка представлятиме Україну відразу у двох європейських країнах.

Як повідомлялося раніше, Венедиктову звільнили з посади генерального прокурора 19 липня 2022 року, того ж дня, коли й тодішнього голову СБУ Івана Баканова. Після відставки Венедиктова поскаржилася на те, що це питання вирішувалося кулуарно, але не почала сперечатися з рішенням президента.

Вже 27 липня на посаду генпрокурора було призначено народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна, який до цього очолював комітет з правової політики.

Венедиктова була призначена послом до Швейцарії 3 серпня 2022 року