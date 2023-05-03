Переговори за участі України та росії: офіційно названо час і місце

Переговори очікуються найближчими днями

Вже цього тижня відбудуться переговори за участю України, росії, а також Туреччини. Вони стосуватимуться теми поновлення дії зернової угоди. На цей час вже відомий час і місце проведення зустрічі.

Про це сьогодні, 3 травня, повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише CNN Turk.

Так, за його словами, у переговорах щодо зернової угоди братимуть участь заступники міністрів оборони трьох країн — України, Туреччини та росії. Зустріч запланована на п’ятницю, 5 травня, у Стамбулі.

"Під час зустрічі будуть обговорені деякі питання, зокрема зернова ініціатива. Ми сподіваємося, що зернова угода триватиме без заминок. Тому що ця угода дуже важлива для регіонального миру та стабільності, а також для нужденних країн. У цьому контексті можна сказати, що сторони готові продовжити строк. Ми хочемо, щоб ця ініціатива тривала без проблем", — зазначив Акар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 березня в Женеві відбулися переговори росії та ООН щодо продовження зернової угоди. росія заявила, що не заперечує її продовження, але в цьому випадку є певні нюанси. Потім у середині квітня зернова угода опинилася під загрозою, оскільки рф вдруге заблокувала інспекцію суден у територіальних водах Туреччини.