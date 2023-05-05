Їхніх видів стає більше: які повістки вручатимуть українцям у травні

Усього існує чотири види повісток

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки у військкомат. При цьому цей документ має кілька варіацій.

"Талеграф" розповідає, які повістки надходитимуть українцям у травні.

Так, в Україні чотири види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних

Таку повістку призовникові вручають, щоб уточнити відомості про його особу, сімейний стан, місце роботи та інше. Результат такої перевірки може бути різним: за певних умов людину можуть звільнити від служби в армії або дати відстрочку від призову на строкову військову службу.

Повістка для проходження медкомісії

Ця повістка зобов’язує призовника пройти медичне обстеження. Після нього видають документ із висновком військово-лікарської комісії, де вказують, чи придатна чи непридатна людина до військової служби.

Повістка -призов до ЗСУ

Таа Повістка — це виклик до військкомату для призову на військову службу. У документі вказують термін, у який треба з’явитися, та перераховано, що треба взяти із собою. Це паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідченняабо посвідчення про припис до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужна картка та мобілізаційний розпорядження (за наявності).

Повістка для призову може вручатися навіть без попереднього медогляду, але медкомісія має бути проведена обов’язково.

Мобілізаційне розпорядження

Таку повістку вручають, якщо людина пройшла медичну комісію та визнана придатною для військової служби. У документі зазначають, що потрібно обов’язково з’явитися до певного призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Крім того, з 2023 року почали видавати повістки ще й нового зразка. Їхня відмінність полягає в тому, що замість військкоматів у них вказані територіальні центри. Також збільшилася кількість документів, які треба принести: крім паспорта, військового квитка та великого потрібен також ідентифікаційний код. Ще один пункт порядку денного нового зразка — військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться без поважної причини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому в травні 2023 будуть роздавати повістки.

Також ми повідомляли про те, де українцям будуть роздавати повістки у травні 2023 року.