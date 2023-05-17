Смешко знайшовся! У мережі веселяться через нову публічну появу генерала

"Пропажу" раптово знайшли в мережі

Тричі голова комітету з питань розвідки при президенті України, колишній голова Служби безпеки України, а також лідер політичної партії "Сила і честь" Ігор Смешко, який раніше досить активно брав участь у політичному житті нашої країни і навіть входив у різні рейтинги, раптово зник з радарів перед початком повномасштабного вторгнення, але тут також раптово з’явився і дуже в несподіваному "місці".

"Пропажу" знайшли сьогодні, 17 травня у мережі. Як виявилося, політик у погонах подався в письменники і презентував свою книгу про історію України.

Варто зазначити, що у мережі досить іронічно поставилися до новини про повернення Смешко в інфополе.

"Яка всебічно розвинена людина! Мудрець у погонах. Україна не розпізнала свого щастя. Ну, крім Діми", — пишуть у мережі, натякаючи на його програш на президентських виборах 2019 року та підтримку від журналіста Дмитра Гордона.

Нагадаємо, що Ігор Смешко у 2019 був кандидатом у президенти і до повномасштабного вторгнення брав активну участь у політичних ток-шоу на ТБ, а про те, як багато Смешко може зробити для України, часто говорив журналіст Дмитро Гордон.

Однак після 24 лютого 2020 року Смешко перестав з’являтися на публіці та обмежувався лише постами у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал-зрадник із СБУ з’явився в суді Сербії.