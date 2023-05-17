Смешко нашелся! В сети веселятся из-за нового публичного появления генерала

"Пропажу" внезапно нашли в сети

Трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины, а также лидер политической партии "Сила и честь" Игорь Смешко, который ранее довольно активно учувствовал в политической жизни нашей страны и даже входил в различные рейтинги, внезапно пропал с радаров перед самым началом полномасштабного вторжения, но тут также внезапно объявился и весьма в неожиданном "месте".

"Пропажу" нашли сегодня, 17 мая в сети. Как оказалось политик в погонах подался в писатели и презентовал свою книгу об истории Украины.

Стоит отметить, что в сети довольно иронично отнеслись к новости о возвращении Смешко в инфополе.

"Какой всесторонне развитый человек! Мудрец в погонах. Украина не распознала своего счастья. Ну, кроме Димы", — пишут в сети, намекая на его проигрыш на президентских выборах 2019 и поддержку от журналиста Дмитрия Гордона.

Напомним, что Игорь Смешко в 2019 был кандидатом в президенты и до самого полномасштабного вторжения активно участвовал в политических ток-шоу на ТВ, а о том, как много Смешко может сделать для Украины, часто говорил журналист Дмитрий Гордон.

Однако после 24 февраля 2020 года Смешко перестал появляться на публике и ограничивался только постами в соцсетях

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-предатель из СБУ объявился в суде Сербии.