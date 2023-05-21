В Україні змінилися правила проведення техогляду: що змінилося
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Кабінет Міністрів України прийняв ухвалу, зміни в якій стосуються обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
Незважаючи на те, що повернення процедури техогляду в Україні було відкладено до закінчення військового стану, деякі категорії транспортних засобів все ж таки зобов’язані його проходити. І у правилах його проходження з’явилося кілька змін.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення пресслужби МВС.
Кабінет Міністрів України прийняв ухвалу, зміни в якій стосуються обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Основні його нововведення передбачають:
- впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії за необхідності.
- впровадження відеофіксації процесу техогляду замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.
- відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.
- імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.
- визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техогляду.
"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", — зазначає заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу займає техогляд і який документ видають після нього.
Також ми повідомляли про те, що важливо знати перед обов’язковим техоглядом українцям.