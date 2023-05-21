В Україні змінилися правила проведення техогляду: що змінилося

Кабінет Міністрів України прийняв ухвалу, зміни в якій стосуються обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Незважаючи на те, що повернення процедури техогляду в Україні було відкладено до закінчення військового стану, деякі категорії транспортних засобів все ж таки зобов’язані його проходити. І у правилах його проходження з’явилося кілька змін.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення пресслужби МВС.

Кабінет Міністрів України прийняв ухвалу, зміни в якій стосуються обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Основні його нововведення передбачають:

впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії за необхідності.

впровадження відеофіксації процесу техогляду замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.

відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.

імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.

визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техогляду.

"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", — зазначає заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу займає техогляд і який документ видають після нього.

Також ми повідомляли про те, що важливо знати перед обов’язковим техоглядом українцям.