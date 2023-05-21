В Украине изменились правила проведения техосмотра: что изменилось

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменения в котором касаются обязательного технического контроля транспортных средств

Не смотря на то, что возвращение процедуры техосмотра в Украине было отложено до окончания военного положения, некоторые категории транспортных средств все же обязаны его проходить. И в правилах его прохождения появилось несколько изменений.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на сообщение пресс-службы МВД.

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменения в котором касаются обязательного технического контроля транспортных средств. Основные его новшества, предусматривают:

внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля, с возможностью печати бумажной копии при необходимости.

внедрение видеофиксации процесса техосмотра вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции.

видеоматериалы будут доступны для органов власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц за соответствующими обращениями.

имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.

определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного технадзора.

"Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения", – отмечает заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него.

Также мы сообщали о том, что важно знать перед обязательным техосмотром украинцам.