Парасолі не ховаємо? Синоптики приголомшили прогнозом погоди на кінець травня

Кінець травня обіцяє нам дощі, але вже літні

В Україні весняна погода не надто радувала нас зайвою сонячністю і така "традиція" повинна зберегтися аж до кінця весни. Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними синоптика Наталії Діденко, останні дні травня обіцяють бути "мокрими". У деяких регіонах очікуються дощі та навіть грози.

"Дощі найближчим часом йтимуть на Лівобережжі. До півночі та заходу опади приєднаються 24-25 травня.Дощі носитимуть короткочасний та локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся, частішатимуть грози", — прогнозує вона.

Такої ж думки й синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначає, що "фінальний акорд весни" буде дощовим, але вже по-літньому.

"Переважатимуть короткочасні теплі дощі. Окремі грози, місцями зі зливами. І це вже опади літнього характеру, тобто локальні, адже в теплий період часто так буває, що дощ може йти в одній частині міста, а в іншій — ні, швидко минає і знову сонечко. Ось такі короткочасні дощі будуть випадати — переважно лівобережна частина України, південь, схід, також центр та північні області. Менше опадів буде на заході, там стійкіша атмосфера переважатиме, і погода буде спокійнішою", – каже синоптик.

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