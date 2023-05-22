Зонты не прячем? Синоптики ошарашили прогнозом погоды на конец мая

Конец мая обещает нам дожди, но уже летние

В Украине весенняя погода не особо радовала нас излишней солнечностью и такая "традиция" должна сохраниться вплоть до конца весны. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, по данным синоптика Натальи Диденко последние дни мая обещают быть "мокрыми". В некоторых регионах ожидаются дожди и даже грозы.

"Дожди в ближайшее время будут идти на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут иметь кратковременный и локальный характер, как это часто бывает летом. Не пугайтесь, будут учащаться грозы", — прогнозирует она.

Такого же мнения придерживается и синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха. Она отмечает, что "финальный аккорд весны" будет дождливым, но уже по-летнему.

"Будут преобладать кратковременные теплые дожди. Отдельные грозы, местами с ливнями. И это уже осадки летнего характера, то есть локальные, ведь в теплый период часто так бывает, что дождь может идти в одной части города, а в другой — нет, быстро проходит и снова солнышко. Вот такие кратковременные дожди будут выпадать — преимущественно левобережная часть Украины, юг, восток, также центр и северные области. Меньше осадков будет на западе, там более устойчивая атмосфера будет преобладать, и погода будет спокойнее", — говорит синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды ожидать от лета 2023.

Также мы сообщали о том, что летняя погода в Украине сможет неприятно удивить.